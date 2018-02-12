再提桃煉廠十年落日 鄭文燦期中油3個月內提遷廠時間表

國道一號桃6線箱涵改建工作程完工通車。（記者鄭淑婷攝）

2018-02-12 13:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］位於桃園市龜山區大坑路一段、南上路交口的國道一號桃6線箱涵，歷經1年多的改建工程於今天通車，並由桃園市長鄭文燦、在地市議員按下通車啟動鈕，鄭文燦表示，桃6線箱涵通車後可串連大坑路一段、南上路，有助於龜山大坑里與南崁地區生活圈的連結。

另，由於龜山區大坑里鄰近中油桃園煉油廠，鄭文燦再提桃煉廠遷廠議題，他強調，桃煉廠面積480公頃，2003年經濟部已宣布10年遷廠卻遲未落實，他也向中油表明市府立場，並啟動都市計畫變更程序，讓桃煉廠「十年落日」，變更後將是北桃園最大的經貿特區，中油也可順利取得遷廠資金，希望中油在3個月內提出遷廠時間表。

施工單位國道新建工程局（今起併入高速公路局）表示，桃園市轄內計畫改建7個箱涵，除桃17線箱涵將併「桃園交流道動線改建計畫」辦理，其餘改建工程分為兩階段辦理，以降低施工期間對國道一號及地方交通的衝擊，第一階段工程已完成龜山區陳厝坑路、民生北路及中壢區合圳北路3座箱涵改建；第二階段則為桃6線、桃園區新興街及龍安街箱涵，桃6線已經完工啟用。

施工單位表示，桃6線箱涵改建總經費1.4億多元，於2016年9月間開工，但因有些前期作業，實際上是在12月間才開始封閉，歷經14個月終於完工通車，後續還有一些高速公路復舊須完成。

施工單位表示，桃6線箱涵並非原地重建，而是原地往北移新建，才能符合淨高需求，原來的箱涵是單孔、寬高各約3.5米，新建後為雙孔、寬各5米、淨高4米，舊的箱涵會改成人行道，讓人車分離提高安全性。

鄭文燦表示，由於地方發展快速、高速公路造成阻隔，因此有部分箱涵必須改建、拓寬，其中位在龜山區大坑里的就有陳厝坑路、民生北路及桃6線箱涵，完工通車後交通往來就不用繞圈，未來龜山大坑里、南崁地區的發展可以更緊密連結。