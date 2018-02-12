李婉鈺被暗諷「紅標米酒」喝多想到她 助理嗆一定告

臉書粉絲團「反社會客家人」日前po出一張圖，暗諷看到紅標米酒會想到李婉鈺。（圖擷自臉書粉絲「反社會客家人」）

2018-02-12 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺去年爆發酒醉騷擾中秋節烤肉民眾，還深夜為找好友、前立委張碩文而狂按電鈴與鄰居起衝突，甚至鬧出毆警風波，脫序行為也引起網友熱議。臉書粉絲團「反社會客家人 Ｓａｄ Ｈａｋｋａ Ｂｏｙ ２０１７」則KUSO做出一張梗圖，暗諷「紅標米酒」喝多就會想到李婉鈺，引起網友討論分享，沒想到卻引起李婉鈺的不滿，透過辦公室表示一定會對這名網友提告。

臉書粉絲團「反社會客家人 Ｓａｄ Ｈａｋｋａ Ｂｏｙ ２０１７」在8日早上10點PO出一張四格漫畫格式的圖，暗諷抽太多大麻（Weed）會看到釋迦摩尼、用太多迷幻藥（DMT）會見到濕婆、吃太多搖頭丸（MDMA）會看到耶穌基督與喝太多「紅標米酒」就會想到李婉鈺，圖片一出也引起網友熱烈分享討論。

沒想到圖片疑似讓李婉鈺很不滿，其助理朱誼臻就在下方留言，「這已經涉嫌公然侮辱跟毀謗名譽，請您今天傍晚前刪文並發文道歉，否則將立即提告。」但該圖到今（12日）天早上都還沒刪除。《蘋果日報》報導，朱誼臻受訪時聲稱，自己能代表李婉鈺辦公室發言，她強調，團隊對市政工作都很努力，對公益活動也很積極參與，「但我們團隊絕不允許這樣毀謗跟妨礙名譽的行為！」表明一定會對PO圖的人提告，絕對會追究他的法律責任。