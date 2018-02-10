被質疑原縣區沒票 盧秀燕：林佳龍非台中人一樣當選

國民黨台中市長初選結束，盧秀燕出面回應外界質疑。（記者張菁雅攝）

2018-02-10 15:45

〔記者張菁雅／台中報導〕立委盧秀燕在國民黨台中市長黨內初選民調中勝出，對於外界認為她與原縣區無淵源、黨內整合有難度，盧秀燕今日表示，台中市民包容度大，不會畫地自限，現任市長林佳龍不是台中人，市民一樣給他機會。盧秀燕也強調，她在台中深耕20年，與地方人士互動密切，在初選階段尋求支持時，都給她良好回應。

國民黨昨天公布台中市長黨內初選民調結果，盧秀燕險勝江啟臣0.6％，在地方引起討論。盧秀燕表示，很多人擔心她在原縣區經營不足，但她認為台中市民素質很高、包容度大，不會畫地自限，也不會以區域取人，林佳龍不是台中人，依舊當選，而她是烏日媳婦、台中人，比林佳龍具優勢。

盧秀燕也說，她在台中深耕20年，對地方很熟悉，和地方人士互動很深，她在初選階段尋求支持，都得到良好回應，她昨晚也一一打電話給台中縣市歷任縣市長、議長及黨內大老，向他們報告民調公布時的狀況，讓他們放心。

她指出，民調公布後，她就告訴江啟臣「我們沒有輸贏，這場選戰沒有你不行，我們姊弟一起合作」，江啟臣雖未承諾出任競選總幹事，但表示會全力幫忙。

盧秀燕說，她經歷過7次選舉，非常可以體會江啟臣支持者失落的心情，候選人最重要的工作是爭取支持、團結大家，整合是她的責任，她會持續進行拜託、請益的工作。

盧秀燕強調，國民黨經歷2016年大選的嚴重挫敗，不能再分裂，黨內大老、支持者都有這樣的體認，過去3個月的拜訪中，他們都說「不管誰出來，都會支持」，這不是為了盧秀燕或江啟臣，而是希望台中有更好的未來。

此外，盧秀燕今天參加霧峰區黨部委員會暨小组長授證活動，現場黨員高呼「團結勝選」，還有幹部說，好久沒有這麼振奮了。