楊潔篪要求提勒森 認真對待中方對台灣問題的關切

2018-02-09 12:34

〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕中國外交部今天在新聞稿中表示，中國國務委員楊潔篪向美國務卿提勒森闡明了中方在台灣等問題上的立場，要求美方認真對待中方關切。提勒森則表示，美方繼續奉行一個中國政策。

正在華府訪問的楊潔篪今天在美國國務院，與提勒森舉行會談及工作午餐。國務院發言人諾爾特則在記者會上並未說明兩人是否談到台灣問題。

她表示，楊潔篪與提勒森重申川普總統與中國國家主席習近平繼續對北韓非法核武與彈道飛彈計畫施壓的承諾，同時討論了實現公平與互惠雙邊經濟關係的必要性，以及如何阻止致命毒品的流通。他們期待在今年上半年舉行第二輪外交安全對話時，繼續進行討論。

中方對於參院外委會通過台灣旅行法高度關切，7日外委會表決台灣旅行法時，台北駐美代表處及中國駐美大使館的國會組秘書都在場旁聽。北京擔心友台的國防授權法案及台灣旅行法若相繼通過，美中關係將增新變數。

中國外交部表示，楊潔篪告訴提勒森，兩國工作團隊要繼續認真落實兩國元首北京會晤達成的共識和成果，用好四個高級別對話機制，拓展經貿、兩軍、執法、禁毒、人文、地方等領域交流與合作，就朝鮮半島核等重大國際地區問題加強溝通協調，堅持以建設性方式管控分歧和敏感問題，確保中美關係取得更多積極成果。

楊潔篪指出，中美經貿闗係的本質是互利共贏，雙方應探討在能源、基礎設施建設、一帶一路等領域開展更多務實合作，通過對彼此開放市場、做大蛋糕的辦法妥善處理經貿問題。提勒森則贊同美中應共同研究並探討有效解決兩國經貿問題的辦法。

提勒森也說，美中關係十分重要。美方願同中方共同努力落實兩國元首北京會晤的共識和成果，鞏固和擴大互利合作，本著相互尊重的態度妥善處理分歧，推動兩國關係取得更多積極進展。

中國駐美國大使崔天凱今晚在大使館舉行的春節活動致詞時表示，中美關係的基本態度，是相互尊重、合作互利，目前有些人對快速崛起的中國感到恐慌，「這完全是杞人憂天」。

崔天凱說，中國無意，也從不尋求全球主導權，不會走國強必霸的老路；中美之間不存在零和博弈，中國不稱霸，不搞擴張，也從來不懼怕外來壓力，絕不放棄自己的正當權利，將一如既往地堅決捍衛自己的核心利益。