桃園百里侯之戰 鄭文燦：市長要懂得花錢 讓市民有感

2018-02-06 17:06

［記者謝武雄／桃園報導］立法委員吳志揚接受專訪時提及，桃園市長鄭文燦的經營，「國民黨無人可望其項背」引發黨內批判聲浪，吳志揚事後以新聞稿澄清，原意是反諷鄭文燦亂花錢、亂給資源；鄭文燦今天受訪時表示，市長本來就是要懂得如何花錢，要花得對、花得好，讓建設增加、福利增加，讓市民有感，3年任內建設有目共睹，財政紀律也是6都第1名。

鄭文燦今天參加「綠能專案推動辦公室」揭牌儀式，會後受訪表示，「市長本來就是要懂得如何花錢，要花得對、花得好，讓建設增加、福利增加，讓市民有感」，他擔任市長3年，大家看得到桃園有大幅進步，任內蓋了10個國民運動中心、10個圖書館、超過20個公托中心及親子館，也推動捷運、鐵路地下化及河川整治，包含最困難的污水下水道系統，8個系統同時推動，最困難的中壢地區系統也動工了，這關係中壢、平鎮20萬戶居民權益。

至於桃園財政部分，鄭文燦說，預算從900多億元成長到1113億元，但負債從260億元，經過3年減債110億元，如今只有150億元，相較於台北負債2000多億元，人均負債9萬元，桃園只有7000元，不到台北的1/10；桃園市減債努力是大家看得到，減債努力是6都第1，財政情況、財政紀律都是6都最好。

吳志揚新聞稿指出，鄭文燦的執政風格人盡皆知，標準的撒錢、綁樁、收割、剪綵，財政毫無紀律可言，只會亂花錢、亂舉債，桃園升格後重大建設一點進展都沒有，航空城原地踏步，中央核定的鐵路高架化硬被變成地下化，使原本早就通車的期程至今遙遙無期，綠線捷運工程，也因為變更設計，至今沒有實質動作，若維持原規劃，升格第1年就可以動工，中壢火車站也早就完成改建並通車。