拒戰！吳志揚：有人參選不能徵召 且吳伯雄極力反對

2018-02-05 17:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委吳志揚今表示，對於代表國民黨參選今年桃園市長選舉沒有意願，主因是父親吳伯雄身體狀況欠佳，強力反對，他個人也不想被說成桃園市吳家在把持，吳志揚也坦言，桃園市長鄭文燦很會經營，經營方式國民黨無人望其項背，民調很高，對國民黨而言選情艱困。

吳志揚今接受廣播節目專訪，對於今年底縣市長選舉表態無意願參選，吳志揚表示，他身為不分區立委，比較像是「工具人」，但桃園已有人表態參選，不能黨部直接徵召，不願再角逐桃園市長主因來自吳伯雄的極力反對，因為吳伯雄身體狀況欠佳，無法承受激烈選戰。

吳志揚也說，家族從政不為名利，雖然吳伯雄做過桃園縣長，他自己也做過，但父子做縣長相隔36年，還被人說是政治世家、世襲，讓人以為桃園好像是吳家在把持，在這種情況下出來，黨內可能也會有聲音。

吳志揚：不分區立委有承諾 但有人參選就不徵召

吳志揚也表示，國民黨不分區立委所簽的承諾書有要求要服從黨的安排，為黨在艱困選區經營，接受黨的規劃耕耘基層，或接受黨中央規劃或徵召投入選舉，不得有異議，但這前提是在艱困選區，如果原本就有人要投入，就朝初選機制，不會有徵召的問題。

吳志揚透露，黨中央有跟他溝通過，詢問是否接受徵召，但他擔心他是老面孔，會造成家族化，桃園沒有新陳代謝，黨中央應多做思考，不然這樣對他不好，對黨的新陳代謝也不好。

吳志揚坦言，鄭文燦很會經營，經營方式國民黨大概無人望其項背，民調特別高，如果還是他出馬，都是老面孔，選戰會比上次更難打，新鮮的對戰組合，或許比較有機會。