脖子為何受傷瘀青？ 李婉鈺爆「新男友」害的...

2018-02-05 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺昨跨區前往北市萬華發送睡袋時，被眼尖的人發現脖子受傷瘀青，李笑稱是「新男友」幹的。

《年代新聞》報導，李婉鈺被問到為何受傷，她起初一臉煞有其事地表示，「他們說我的新男友叫Dyson」，現場頓時一片安靜，李接著哈哈大笑，改口「開玩笑的啦」。

報導指出，一旁的前民進黨台北市議員童仲彥前妻李秀環見狀，連忙微笑緩頰，李婉鈺指的是「她們家的貓咪」。李也補充，「沒有啦，對啊，不曉得，不小心」，愛貓沒有攻擊主人，只是跳得比較大力。