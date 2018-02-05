東京奧運台灣正名公投 4488份連署書送中選會

2020東京奧運台灣正名行動聯盟完成第一階段公投提案，由前奧運選手紀政擔任提案人領銜人，5日早上行動小組將4488份連署書送交予中選會。（記者黃耀徵攝）

2018-02-05 11:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕不要再用中華台北！前奧運選手紀政所領銜提案的「2020東京奧運台灣正名公投」，一月內連署人數踴躍，正名行動小組今日正式將4488份連署書送交中選會。

正名行動共同發起人之一、李登輝民主協會理事長張燦鍙表示，希望公投能與2018年底選舉共同舉行，並順利通過，讓2018年成為台灣的運動元年，讓台灣以後參與奧運、國際賽事能用台灣，不要再使用「中華台北」名稱。

張燦鍙指出，「正名」不僅符合奧林匹克主義的精神，更有多國前例可依循，台灣選手在二戰後也曾以「Taiwan」名義參加過奧運，在理論和實例上皆兼具正當性，台灣應透過民主參與的方式向國際社會發聲。

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2020東京奧運台灣正名行動聯盟完成第一階段公投提案，由前奧運選手紀政擔任提案人領銜人，5日早上行動小組將4488份連署書送交予中選會。（記者黃耀徵攝）