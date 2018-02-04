IDF戰機飛行時數滿千授證 漢翔公司表揚空地勤人員

2018-02-04 16:32

〔記者羅添斌／台北報導〕為表彰IDF戰機優秀飛行員精湛的飛行技術及卓越貢獻，IDF戰機製造廠漢翔公司特別為飛行滿1000小時以上人員舉行飛行授證儀式，由漢翔公司董事長廖榮鑫及空軍第1聯隊聯隊長盧少將，分別頒發「經國號戰機飛行時數滿千小時」證書、飛行臂章給所屬的優秀飛行官及技勤人員，儀式簡單隆重。

漢翔公司去年2月也曾授證給空軍3聯隊與1聯隊的空地勤人員，去年授證人數達62人。

漢翔公司今天表示，授證是以飛行滿1000小時以上為準，這次頒發李姓中校等4位飛行官「飛行證書」與「飛行臂章」；此外，另頒發技勤服務證書予李姓上校等24位優秀技勤人員，感謝他們對IDF戰機機務維持的付出。

漢翔公司董事長廖榮鑫表示，台灣是全世界第7個具有全（戰）機系統整合能力的國家，IDF戰機原製造廠漢翔公司具有整機設計、製造、量產、飛試的能量。IDF戰機不僅妥善率、可靠度、安全性和服務效率最高，且成本最低。

空軍「翔展專案」已分別完成於空軍3聯隊、1聯隊等IDF經國號戰機性能提升，完成後的IDF具備先進數位化航電系統、電子反反制雷達系統、32位元飛控系統、數位防滑系統、空用影像數位記錄器及殘存記憶單元等，更可具備中科院自製反制武器投射能力。