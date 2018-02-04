參選台北市長？李錫錕：蓄勢待發，欲罷不能

台大政治系教授李錫錕（左二）4日出席全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會，表態力挺國民黨新生代參選台北市長，表示自己戶籍還在新北市，同台表態參選台北市長的鄭麗文（右）心情大好。（記者簡榮豐攝）

2018-02-04 11:54

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長人選撲朔迷離，有意代表泛藍陣營陣營參選的網紅台大教授李錫錕今現身泛藍陣營聚會，與前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌等人同台，對於是否有意願參選？李錫錕受訪時賣關子說，他「蓄勢待發，欲罷不能」，引發聯想。

全國公教軍警暨退休人員聯合總會今舉辦會員大會，胡志強、郝龍斌、有意參選台北市長的前行政院發言人鄭麗文皆出席，李錫錕也意外現身會場，引發關注，對於台北市長候選人看好誰？李錫錕說，他沒辦法說看好誰，「應該是台北市民看好誰？」，運動員很難說誰會冠軍還是亞軍，裁判是台北市民。

媒體進一步詢問李錫錕「你想跑嗎？」李則說，他「蓄勢待發，欲罷不能」，要等別人都宣布了，如果裡面猛將如雲，能打勝仗，他就繼續在課堂上課，如果發現台北市民需要他，這也是他的專長，義不容辭。

對於年金改革爭議，李錫錕則在致詞時呼籲不要洩氣，但也不要客氣，遇到選舉，可以透過選票改變現狀；他也透露，他現在的戶籍還在新北市，是因為一直罵台北市長柯文哲，罵到大家說希望他來選，但他到這年紀了，還是希望年輕人能出頭，前立委丁守中來問他時，他也這樣告訴丁，他目前持保留狀態。

李也說，他還是國民黨終身黨員，受革命實踐研究院訓練，還曾在新北市黨部當黨工兩年，「血還是藍的」，希望年輕人趕快去跑，衝到他沒機會去衝。

李錫錕也提到電影「最黑暗的時刻」，提到英國前首相邱吉爾當首相時也是老人，起來承擔責任，「有機會我希望當那個老人家」，打敗希特勒後自己就下台。

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