雷倩宣布婦聯會改選 要告潘維剛、張懸母誹謗

2018-02-01 17:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會今天被黨產會正式認定為附隨組織，婦聯會也召開緊急常委會，婦聯會主委雷倩表示，婦聯會進入看守狀態，仍會繼續運作，同時她也重申，婦聯會非附隨組織，沒有不當黨產。她並宣布婦聯會將進行全面改選，對於潘維剛、葉慶元、談海珠（歌手張懸母親）的不實指控將提告。

雷倩表示，今天本來是要處理擇期改選的問題，但下午2點07分時，收到黨產會認定為附隨組織，並凍結財產，所以緊急討論這個議題，並做出3點決定，首先，從現在起，常委會進入看守狀態，就會務部分，雖遭凍結還是維持正常運作；同時，就員工同仁法律保障問題，因會涉及黨產條例跟促轉條例，已經委請律師協助同仁處理。

雷倩說，至於未來對應黨產會，今早原先辜家指派的宋律師，已經準備第一分訴狀，其實婦聯會一直在備戰，她重申，婦聯會不是附隨組織，沒有不當黨產問題；因應昨天會員大會否決行政和解，現在她將落實會內民主，全面改選，所以希望主張用其他途徑解決這問題的朋友，趕快準備因應。

針對這段期間的風雨，雷倩也聲明，當她去年12月24日被選為主委，心心念念都是保護婦聯會，但有人誣衊她昨天決議不簽約，今天就被處理，顯然是跟政府合謀，這種說法她絕對不能接受。

她回憶，去年12月25日那天去懇求葉俊榮，拜託給婦聯會一線生機，先開常委會，不要在12月26日就認定為附隨組織，當時是保證一定開會，而非保證一定簽約，是為了要越過立刻被殺頭的難關。

雷倩接著說，她非常痛心有些常委不斷在外面說，去年12月22日被選任，12月25日就說要簽約，才會造成今天結果，這樣的侮蔑她都曾經隱忍下來，目的為保護婦聯會，但士可殺不可辱，對她個人汙衊，包括潘維剛、葉慶元、談海珠公開所做不實指控，將會採取法律途徑提告誹謗。

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