桃市議會臨時會議 5委員會名單出爐

2018-02-01 15:22

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市議會今日上午11時許舉行第1屆第21次臨時會議，除既定議程，也抽籤決定出紀律委員會召集人歐炳辰、不動產評價委員會委員范綱祥等5委員會共12人名單。

市議會以抽籤方式決定各委員會召集人及委員人選，紀律委員會召集人由歐炳辰擔任召集人；擔任委員的有：陳志謀、周玉琴、吳春芳、呂淑真、張火爐、莊玉輝。

市地價評議委員會及標準地價評議委員會由李家興擔任；畸零地調處委員會由蔡永芳、林正峰擔任；不動產評價委員會由范綱祥、李雲強擔任。