談海珠挺辜嚴倬雲痛斥政府 丈夫焦仁和遭起底「黨職併公職」

2018-02-01 00:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕知名歌手張懸（焦安溥）的母親、前海基會副董事長焦仁和妻子談海珠昨日（31日）抨擊民進黨政府推動轉型正義，到處謀財奪權、吃相難看。據了解，談海珠不僅為婦聯會委員，同時擔任華興育幼院、華興中小學董事，丈夫焦仁和則被黨產會查出，有民眾服務社黨職併公職的溢領行徑。

談海珠昨天在婦聯會會員代表大會上，代替前主委辜嚴倬雲宣讀聲明，更強批民進黨政府所謂的轉型正義，是把自己轉型成一個不公不義，到處謀財奪權，吃相極為難看的團體，絕對禁不起時間考驗。

談海珠更在大會提案，建議雷倩請辭婦聯會主委，稱雷倩與民進黨所簽的行政契約備忘錄，已被婦聯會大多數委員否決，應該要負責下台。

知情人士指出，談海珠丈夫為前海基會副董事長焦仁和，焦仁和當年與辜振甫多所合作，兩人興趣都是看京劇，辜老之妻辜嚴倬雲也與談海珠交情不錯，談海珠才能婦聯會中擔任委員，更身兼華興學校的兩席董事。

此外，黨產會將於2月2日召開民眾服務設聽證會，也查出具有國民黨籍的焦仁和在1980年10月至1984年1月期間，擔任民眾服務社主任及處長的年資，曾以「黨職併公職」方式，併入公務員退休年資計算。

知情人士強調，談海珠要指謫別人吃相難看，記得先提醒自己家人不要「黨職併公職」，連3年3個月年資都要佔盡國家便宜，「這才是真的是吃相難看。」