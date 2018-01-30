賴揆視察竹縣長照2.0 醫魂上身驚喜說「讚」

賴揆（左2）視察新竹縣新埔鎮的長照2.0時，很驚喜看到失智長輩們，在多感官室內透過絨毛玩具，刺激觸覺的創意長期照顧課程設計。（記者黃美珠攝）

2018-01-30 17:46

［記者黃美珠／新埔報導］行政院長賴清德今天到新竹縣新埔鎮，視察縣府委託財團法人新竹縣天主教世光教養院附設日間照顧中心所辦的長照2.0成效，結果反而「被考試」，「醫魂」上身的賴揆得知真相，驚喜說「讚」！

行政院長賴清德今天下午抵達後，聽取世光教養院院長彭少呈的簡報，了解該日照中心成立在民國105年，去年12月「升級」變成新竹縣長照2.0的A據點。裡面開辦了日間照顧、居家服務、以及短期夜間住宿3種服務，其中現在有16名長輩在這裡接受日照，當中3分之1是失智症病友，其他的是失能者。

隨後他逐室參觀，先看到有的阿公、阿婆搓湯圓自己準備下午的點心，有人則在「多感官室」內邊唱客家「國歌」～客家本色，邊玩著絨毛玩具。賴揆還一時童心，除了拍手給力，還拿了1個絨毛玩具詢問一旁阿婆「這是什麼」？

彭少呈見狀，立刻取出1個看似平常的木盒，反過來考一考賴揆猜猜裡面是什麼。他建議賴揆聞一聞、拿一拿，結果賴揆顯得一頭霧水，誰知一旁的阿婆接手做了同樣動作後，立刻開心笑說「是痱子粉啦！」

就是這幾個看似平常的舉動，讓「賴神」公開說「讚」！直言他在視察其他縣市的長照2.0都沒見過！

彭少呈說，他們利用五感的課程安排，透過觸覺、嗅覺等不斷的刺激，延緩老人家的肢體和心智老化速度。這讓原本就是醫師的賴清德頓時「醫魂」上身，表示非常認同。

賴清德致詞時說，新竹縣長邱鏡淳執政發揮的就是客家本色精神、吃苦耐勞，總是把資源做最大的運用，跟中央合作是以小博大，跟民間像是跟世光這類的天主教機構合作，又把中央和民間的資源都整合進來，這對於需要幫助的鄉鎮市有很大的支持。所以他肯定邱鏡淳各種縣政推動都很順利，新竹縣人口也增加不少。

賴清德說，今天在新埔看長照的據點，主要是要落實總統蔡英文的重要長照2.0政策。因為台灣人口的逐漸老化，已經是很嚴肅的社會問題，所以蔡總統競選之初，就提出了長照2.0的規劃，當選之後責成衛福部辦理。

他說，今天下午到新埔，主要是去看看新竹縣在這方面落實得如何。而就前述場景，他覺得很成功，因為除了具備基本的功能，也有創意的加入。

不過他也強調，他的到訪並不是要來打分數的，而是想看新竹縣還有哪些困難需要中央協助解決，希望藉著推動前瞻基礎建設的座談機會，建立中央和地方合作的機制。