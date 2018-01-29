慶富大樓2個月用水僅28度 加工區14天內認定歇業

2018-01-29 17:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕加工區管理處今天召開慶富歇業認定會議，發現近2個月，慶富大樓用水量僅28度，顯示大樓內呈現空城狀態，加工區管理處承諾14天內，將完成歇業事實的認定，慶富員工就能依此向勞保局申請工資墊償。

上周二，時代力量立委黃國昌、秘書長陳惠敏南下高雄，要求經濟部加工區管理處須於1周內召開「歇業事實認定」會議。

加工區管理處今天邀集國稅局、台水、台電、勞保局、高雄市勞工局與勞方代表，進入慶富大樓實質勘查，進行歇業事實的認定。時代力量市議員擬參選人林于凱、林子盟，也接受慶富員工委託，陪同離職員工數十人參與這場會議。

曾任職於慶富大樓的員工，上樓實質勘查發現，現場電腦都沒有打開，如何辦理行政業務？加工區管理處向保全確認，上週四、五進出大樓的總人數，分別只有18、20人，也明顯不合理。

林于凱在會議上強調，慶富財務及人事的辦公室內，現在卻是技術人員進駐，根本是臨時調來應付檢查的。請慶富提出近1個月員工出勤紀錄表、投險狀況、公司發票紀錄，就能明白根本已不存在營運事實。

此外，台水提出的用水額度，近2個月慶富大樓用水量僅28度，顯示出大樓內呈現空城狀態。

依照歇業認定表的要項，慶富已終止公司內大多數勞工間的勞動契約，目前積欠員工薪資及資遣費超過3000萬，工資墊償基金也未繳納。

慶富負責人陳慶男今天則依舊神隱，僅由發言人楊月華代表，她強調資方會用分期付款方式，解決員工欠薪。

部分慶富員工說，從去年10月起，便未領到工資，加上積欠資遣費，到2月底即將滿6個月的工資墊償期限。

時代力量要求加工區管理處，儘速開出歇業認定證明，讓員工可以安心過年。加工區管理處表示，會在14天內，做出歇業事實的認定。