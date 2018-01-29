質疑國民黨新竹市長初選民調 林耕仁要求暫緩提名

2018-01-29 16:49

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部28日公佈市長初選民調結果，不過，參與初選民調的參選人林耕仁質疑民調結果不公，今天向黨部提出書面異議，並發佈新聞稿指稱，國民黨的全民調並未排綠，進行方式與執行期間是否受綠營操弄灌票？恐影響國民黨初選民調結果，要求市黨部委員會暫緩討論竹市提名人選案，全面拆封檢驗3家民調機構的側錄光碟。

林耕仁競選團隊指出，林耕仁尊重黨內初選機制，但近日媒體報導國民黨採取的全民調未排綠，進行方式與執行期間是否會遭受綠營操弄灌票？再者，3天民調期間，綠營媒體故意以綠營民調公司的「導引式」民調數據，影響國民黨的初選民調結果，令選民質疑。

林耕仁競選團隊表示，國民黨新竹市長初選在25、26、27日委請3家民調機構執行民調，但有電視台在初選民調期間公布林智堅對比參加國民黨初選的3人民調，以及國民黨3人互比的民調，並有多家媒體跟進報導，導致參選對手陣營在執行民調期間在網路通訊軟體如Line大量傳播，嚴重影響民調結果。

林耕仁競選團隊表示，依據國民黨市黨部規定指派在3家執行民調機構的監聽員回報，林耕仁在民調第1天的有效樣本監聽結果，雖非全數，但大多屬於領先，但第二日及第三日受上述因素影響，選情明顯受到影響。

林耕仁競選團隊要求市黨部委員會暫緩討論新竹市長黨提名人選案，全面拆封檢驗聯合報、艾普羅及TVBS3家執行民調機構的側錄光碟，並公布第1天、第2天及第3天民調有效樣本數據，再加以比較，若查驗屬實，將要求市黨部擇期重新執行民調。

不過，市黨部對此未做回應，認為這是林耕仁的權益，黨部審查委員會會依規受理。