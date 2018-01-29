空污、花博卡泛政治化？ 林佳龍批部分政治人物徇私

2018-01-29 17:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市降載改善空污六都居冠，市長林佳龍今在市政會議說，有網友翻出歷年數據，證實台中空污8年前就已存在，逐年改善中，並非這兩年急遽惡化，現花博卡申辦也遭抹黑，這都是部分政治人物為一己之私，誤導空污、花博卡泛政治化。

林佳龍說，近日有網友翻出數據指出，相較於台中目前PM2.5單一測站日均濃度約20幾微克，其實8年前同一測站往往高達70幾微克，並非這2年「突然」嚴重，事實上去年紫爆天數也降到歷史新低，空污逐年改善中。

他又說，網友也認為「霧」與「霾」容易造成人民混淆，隨著環保意識抬頭，以及部分政治人物操弄下，導致空污議題引起恐慌，他身為市長，必須站出來澄清，捍衛這座美麗的城市，不能讓外縣市對台中有不好印象。

林佳龍再舉近日申辦花博卡為例指出，國民黨民代倡導使用身分證免費入園，但卻未考慮到14歲以下的幼齡兒童可能尚未具有身分證，或者必須另外攜帶戶口名簿等多種不便情形，只為一己之私，抹黑誤導這件台中盛事。

林市長強調，花博卡發行一切依法行政，不僅不會有任何個資疑慮，在活動過後，更直接轉為市民卡，提供多項市民專屬優惠，呼籲政治人物不要再泛政治化。

市議會國民黨團則表示，憑身分證或戶口名簿簽名確認，再經由獨立編碼與身分證字號的二維碼或QR CODE判讀即可，質疑林佳龍是刻意將身份識別複雜化，再動員里鄰長挨家挨戶處理，契約內容又不敢讓議會過目，目的啟人疑竇。

交通局長王義川表示，不記名的紙本票券無法確認是否為本人使用，記名紙票若未經市民同意，將無法輸入身分識別功能。並非所有市民都有手機，且手機操作更非人人都懂，若一個一個指導下載，豈不是擾民。