民調太高也不行！ 他自爆有人拿500萬叫他要退選

羅友志在臉書自爆，過去曾打算參選市議員，沒想到在初選時有人認為他「民調太高」，拿出500萬要他退選。（圖擷自羅友志臉書）

2018-01-29 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨基隆市長初選民調昨（28日）大搞烏龍，前移民署長謝立功原本上午「被宣布」以不到1％的些微差距險勝議長宋瑋莉，沒想到卻因民調公司數字誤植，下午「被宣布」以1.568％的差距輸給宋瑋莉，引發不小爭議。名嘴羅友志對此有感而發在臉書PO文，自爆過去有人拿500萬要他退選。

「謝立功，我跟你說一個，我當年選市議員的故事」羅友志表示，他過去也曾經想要參選市議員，當時第一階段初選時，新人們自己PK，他完全不被看好能進入第二階段，沒想到卻因時常上電視節目的關係，利用知名度「打敗一堆里長代表主席」。

羅友志指出，「在進入第二階段初選後，就一直有人要我退選，『因為你成績太高了』，會做掉『某個老闆屬意』的人，『有人』找我到他辦公室，給我500萬，要我退選，我不從。」之後第二階段兩家民調結果出爐，他沒有意外的輸掉了，但也就認了。

羅友志加碼爆料，事後「老闆的手下」找大家吃飯來慰勞選舉的辛苦，結果某候選人的「操盤手」酒醉後向他表示，「你就是不退，害我們花一筆錢，去把你跟他的民調，擼擼ㄟ...不然是你贏......」。羅對此無奈的說，他當時的感覺，真的只有「傻眼」2個字能形容。