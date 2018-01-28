竹市長藍營初選民調出爐 前市長許明財再戰林智堅

前新竹市長許明財（左二）初選民調出線，將代表藍營出征再次挑戰林智堅。（資料照）

2018-01-28 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕2018年新竹市長選舉，國民黨內部呈現由前市長許明財與現任市議員林耕仁、李國璋三搶一的局面，經過3場初選政見說明會，以及25至27日連3天的電話民調，初選結果今天出爐，由前市長許明財出線，將代表藍營出征挑戰林智堅。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨新竹市黨部初選電話民調揭曉，由前市長許明財出線，將代表藍營出征挑戰現任市長林智堅，竹市黨部公布民調結果後，將呈報黨中央審查，31日黨中央公布提名人選；許明財在2014新竹市長選舉中，以1014票的敗給林智堅，成為升格省轄市以來首位爭取連任失敗的國民黨籍市長。

許明財這次捲土重來，勤跑基層、「類競選總部」已運作多時，先辦「風城再造論壇」擘劃市政藍圖，邀請多名前市長及市政顧問召開論壇，透過有施政經驗者的論述，了解新竹最需要的政策，在政見說明會中以「一帶二心三連結」為主軸勾勒的建設藍圖，稱能真正翻轉新竹市、讓新竹市脫胎換骨，使年輕人有希望、使市民更幸福。

國民黨評估，新竹市基本盤藍大於綠，認為只要整合成功有機會讓「綠地變藍天」。