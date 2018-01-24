梵蒂岡對中國讓步主教任命權？外交部：密切注意

外交部發言人李憲章。（資料照，記者呂伊萱攝）

2018-01-24 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳梵蒂岡在主教任命問題上對中國讓步，若簽署主教任命協議，恐影響與我邦交。外交部今天表示，教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳；而對於教廷與中國大陸之對話與互動情形，我均持續瞭解並密切注意其發展。

我於歐洲惟一友邦梵蒂岡，近年與中國互動升溫，但因主教任命問題卡關，遲未有明確共識。近日外傳梵蒂岡已派代表團赴中，並要求兩位原獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教，或將簽署主教任命協議。

外交部今天表示，我對於教廷與中國大陸的對話及互動，均持續瞭解並密切注意其發展，隨時就相關情勢研析。不過外交部發言人李憲章回答相關議題時，僅表示梵蒂岡與中國大陸互動情形為媒體報導內容，未予以證實。

外交部說明，教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，對於中國大陸地下教會教友的待遇及地上教會未能與羅馬教會共融等議題，均十分關切。

外交部也說明教廷與我關係指出，教廷對我國天主教會及信徒的積極活躍，以及我社會的宗教自由、政治民主及人權保障等，都甚肯定。教廷各委員會及天主教慈善機構與我方合作交流亦頻繁，時常在台舉辦國際活動。

外交部強調，將持續基於和平、自由等普世價值，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係，積極參與教廷舉辦的國際活動，增進與教廷和平人道慈善夥伴關係，作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。外交部盼望，透過與教廷的交流合作，宣介我宗教自由及宗教融合的精神與成果，並成為區域典範。

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