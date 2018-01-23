外交壓力多大？ 李大維：有大使瘦7公斤

2018-01-23 12:17

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今繼續協商「107年度中央政府總預算案」，外交部長李大維面對立委詢問時表示，北京對於我國的外交打壓從未歇息，「我每天看各外館電報都心驚膽跳」，外交人員壓力大，有大使瘦7公斤，「我幾乎都不認識他」。

國民黨立委曾銘宗在協商時詢問李大維外交情況、邦交國是否穩定等問題，李大維回應說，北京對我國外交打壓從來沒有歇息，過去就算休兵期間，打壓也是在檯面下，北京當局留在邦交國的人沒有撤離，暗地活動。

李大維坦言，過去幾個月，北京人員的活動在我國邦交國裡越來越活躍，過去1年8個月，我國外交人員也非常努力，有的邦交國相當穩定，因為與我國交往是長期的、普及到一般人民，比較有感。

不過，李大維也說，有些國家政府治理不是像我們一樣是民主體制，即使一般人民受到我國的援助計畫，但上面少數的人可能為了私人利益等，會有其他想法；每個case不一樣，有的是北京在後面運作，有的是當地政客為自己的私慾作祟，對我國當地外交人員造成壓力，有大使瘦7公斤，「我幾乎不認識他！」

李大維表示，在國家有限資源裡如何鞏固邦交？雖不滿意，但可接受，這是一個藝術，「我每天看各外館電報都心驚膽跳」，這些國家不是很多，但有些是潛伏性的。

李大維強調，有時部分國家選舉可能會有變數，他們的執政黨要跟我們維持關係，但在野黨可能會說要跟北京建立關係，壓力始終都在，目前是可控管範圍。