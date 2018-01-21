鍾小平嗆「一日雙城」打敗柯Ｐ 預計20天後上路

鍾小平日前練習自行車。（記者郭安家攝）

2018-01-21 22:21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長選戰開打，繼前立委丁守中今啟用競選辦公室，表態參選的台北市議員鍾小平晚間受訪，則向台北市長柯文哲下戰帖，他預計2月10日、20天後騎自行車380公里，鍾小平嗆：「一日雙城打敗柯文哲，我要把他（柯）K.O掉」、「這才是選舉」。

鍾小平說，柯文哲以19小時35分完成台北、高雄「一日雙城」，他目標則是17、18小時完成，打贏柯文哲才有意義；藍營期待強人，丁守中太老、傳統國民黨難以贏，要找變種兇的。他之後還要參加台北101大樓登高賽，一樣要K.O柯文哲，柯不來，他就於現場放一個人形立牌。

對於國民黨副主席郝龍斌今上午出席丁守中競選辦公室啟用活動，鍾小平表示不介意，並指預計2月12日他將辦尾牙，邀請300多個里長、全國青商總會長，進行組織戰，郝龍斌也答應要到場，「黨中央長官我只找郝龍斌」；正式宣布參選市長當天，他則要動員5萬人造勢。

表態參選台北市長的行政院前發言人鄭麗文，一樣不介意郝龍斌出席丁守中的活動，鄭麗文說，黨內團結非常重要，初選階段鬧分裂是不智作法，相信郝未來也會參加她的活動。如她進入市長大選階段，將成立「不傳統的競選總部」，盼提供市民空間，讓市民交流、討論新創點子及台北想像，比起勞民傷財的競總，她希望建立公民參與平台。