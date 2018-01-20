江啟臣：與林佳龍民調在誤差範圍內 市府：理解江的焦慮

立委江啟臣（左）與前立委楊瓊瓔到大雅市場掃街，尋求支持。（記者李忠憲攝）

2018-01-20 16:51

〔記者李忠憲／台中報導〕國民黨台中市長擬參選人江啟臣積極爭取黨內初選，今天與前立法委員楊瓊瓔到大雅市場掃街，尋求支持。對於自己的民調，江啟臣信心滿滿稱「與林佳龍已到誤差範圍。」台中市新聞局長卓冠廷回說，他理解江委員不甘民調落後而產生焦慮，希望他繼續加油。

國民黨籍立委江啟臣、盧秀燕近日因極力爭取黨內初選，希望能代表國民黨參選台中市長，2人近日動作頻頻，四處拜票外，幾乎每天都對台中市政大力批評。江啟臣今天上午在前立委、國民黨中常委楊瓊瓔陪同下，前往大雅區廟宇上香祈福，並到大雅市場拜票，尋求支持。

對於媒體問到民調狀況，江啟臣表示，民意比民調重要，過去這2個月努力，（我們）民調不斷上升，而且非常接近，與市長林佳龍甚至已到誤差範圍，反映民眾對目前市政有許多不滿意，對國民黨新人、新生代有高度期待，從民調及實際走訪基層民意呈現出來。

對於江啟臣信心滿滿，台中市新聞局長卓冠廷回酸說，國民黨初選不斷延後，幾乎所有民調顯示，江委員仍持續落後黨內對手盧秀燕，更遑論與林市長間的差距。他能理解江委員不甘民調落後而產生內心焦慮，希望他繼續加油，早日提出令人耳目一新的市政建言，市民才會給他機會。市長林佳龍目前仍專心市政，會持續讓市民感受到團隊努力及台中的進步。