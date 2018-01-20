阿扁群組嗆「蔡德三」！陳致中：沒聽父親說這些

中監發函警告傳出陳水扁不滿，陳致中今提出說明。（記者王榮祥攝）

2018-01-20 11:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕台中監獄對阿扁探訪前總統李登輝後發出警告公文，疑惹惱前總統陳水扁，傳出阿扁在群組向「蔡德三（蔡英文、賴清德、邱太三）」嗆聲﹗並指另組一邊一國新本土政黨是否時候到了﹖陳致中今天表示，人都有心情的，但他並沒聽父親說過這些，且一邊一國本來就是阿扁的理念。

陳致中進一步指出，私下探訪李前總統是人情義理，卻被認定違法，他不能理解也無法接受，難道往後探望阿嬤、看看孫子，都要跟中監申請並獲准才能做嗎﹖

陳致中表示，應向中監申請並審議的是公開、有群眾的活動，例如簽書會、餐會、大型音樂會等，先前都依規定處理﹔但私下的拜訪親友行程，應該不用另外申請，但會先口頭告知中監。

他強調，這次探訪李前總統純粹私人拜訪，且行程極為低調，連開車的助理都是在出發前，才知道要去翠山莊﹔當天行程曝光，主要是因前總統李登輝的幕僚接受媒體詢問關於李前總統生日議題時，不慎脫口說出阿扁將探望，進而引發外界關切。

陳致中說，這次去台北進行私人拜訪，事先也已告知中監承辦單位，當下中監也沒說什麼，後來卻認為違反規定，讓阿扁很無言。