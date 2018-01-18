呼應聯合國永續發展目標 我邀逾50國官員專家來台研習

2018-01-18 14:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國推動永續發展目標（SDGs），外交部今天表示，為呼應消除飢餓、確保健康、平等與防災等相關目標，今年預計邀請超過50國、共385位他國政府官員、專家與企業家等來台參加研習班，盼運用台灣發展經驗協助國際能力建構，促進國際交流合作。

外交部國經司司長李新穎今天出席例會時表示，外交部於2018年委託國合會辦理「國際人力資源培訓」，規劃辦理永續農糧、智慧水運用、城市廢棄物處理、貿易便捷化與婦女農食教育等16個研習班，今年內預計邀請超過50國、共385位友邦及友好國家政府官員、學者專家、企業家、工商協會領袖等專業人士來台參訓。

李新穎說，培訓內容涵蓋性別平等、資通訊科技應用、農業產銷、中小企業發展、公衛醫療、天然災害防治管理與電子商務等主題。希望透過分享台灣發展經驗及優勢，協助國際友人能力建構，有效提升人力素質外，也促進我國際交流與合作。

我開設培訓班主題與聯合國SDGs呼應，例如SDGs中的目標2「消除飢餓，確保糧食安全」、目標3「確保健康生活及促進各年齡層福祉」、目標4「確保平等及優質的全民教育」、目標5「實現性別平等及所有女性賦權」、目標6「確保及永續水資源及衛生設施」、目標8「促進永續及共享的經濟成長」、目標9「建構抗災的基礎建設，推動永續且共享的工業化」、目標11「建設包容、安全、抗災及永續的城市與村落」及目標12「確保永續消費及生產模式」。