推AI行動計畫 政院每年編近百億

2018-01-18 14:05

〔記者李欣芳／台北報導〕因應AI人工智慧的科技發展趨勢，行政院科技會報辦公室規劃到2021年要培養2萬1000名AI人才，同時要推動AI創新媒合平台，預計要發展超過100個AI應用解決方案。科技會報辦公室執行秘書蔡志宏今天表示，政府預計每年編列90到100億元預算，推動相關計劃。

行政院今天召開院會，由科技會報辦公室報告4年AI行動計畫，規劃5大主軸，包括：AI人才衝刺、AI領航推動、建構國際AI創新樞紐、場域與法規開放，以及產業AI化，要從鬆綁、開放、投資3大方向下手推動國內AI發展。

有關人才衝刺方面，行動計畫目標是要在2021年要培養1000名智慧科技高階科研人才，其中由大學培養800名前瞻AI科技人才，另由法人培養200名智慧系統技術高階人才，並計劃促成國內外企業設立AI研發中心，培養技術高階人才。

行動計畫也預定每年要培育智慧科技實務應用人才5000人，其中包含養成大學跨領域學生智慧科技應用技能2000人、培訓企業員工智慧科技應用技能2000人，和提供社會人士第二專長訓練1000人，共計4年訓練相關人才2萬人。

在建構國際AI創新樞紐的部分，規劃結合國發基金及民間創投來扶植AI新創事業，擴大培植AI新創事業團隊。行動計畫也計畫推動AI創新媒合平台，結合5+2產業需求，由產業出題，總計發展超過100個AI應用解決方案。

蔡志宏說，計畫的經費來源有2大類，一是一般的科技預算，另外則來自前瞻計畫中數位建設的項目，今年已確定投入90億元以上的經費，未來3年也規劃每年投入90至100億元的預算。