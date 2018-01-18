全民減稅再加碼！ 稅改案預定下午三讀

2018-01-18 12:01

〔記者曾韋禎／台北報導〕全民稅改方案確定在下午完成三讀修法。立法院民進黨團同意擴大減稅，分別提高標準、薪資、身障、幼兒等4項扣除額，並將分離課稅的股利所得稅率提高至28%、所得額50萬以下中小企業營所稅分3年調至20%，預定下午三讀修法。

立法院長蘇嘉全今就「所得稅法部分條文修正草案」召集朝野協商。

民進黨團繼昨日同意標準扣除額提高至12萬元、薪資及身障扣除額各提高至20萬元後，今日再同意幼兒扣除額提高至12萬元，所得額50萬以下中小企業的營所稅，按每年調高1%之幅度，分3年調至20%。朝野黨團達成共識。

今同意幼兒扣除額提高至12萬元

共識版草案，綜所稅最高稅率由45%降回40%，營所稅由17%調高至20%，稅額50萬以下中小企業的營所稅，按每年調高1%之幅度，分3年調至20%；保留盈餘所得稅率則自10%降為5%。同時將綜所稅標準扣除額由9萬元調高至12萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額由12.8萬元調高至20萬元，幼兒扣除額由2.5萬元提高至12萬元。

另外，草案將獨資合夥事業的所得稅，均歸入個人綜所稅申報。亦廢除兩稅合一設算扣抵制，股利所得可併入綜合所得總額課稅，給予8.5%抵減稅額、上限8萬元；或以單一稅率28%分開計稅、合併申報。此外，為縮短內外資差距，取消外資股利折半抵繳營所稅。

所得50萬以下中小企業營所稅分3年調至20%

財政部長許虞哲指出，所得額50萬元以下中小企業分3年調高營所稅，共影響11萬戶，稅損32億元；3項扣除額調高的稅損105億元、學前扣除額調高的稅損28億元，共198億元。由於各黨團已有共識，蘇嘉全裁示先宣讀無爭議條文，預定下午完成三讀。