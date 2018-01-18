侯友宜出租101間套房 金介壽批文大學生淪「蟻居」

金介壽指文化大學的校外宿舍大群館，是校方向新北市副市長侯友宜夫婦承租。（截自文化大學學生宿舍自治委員會）

2018-01-18 11:53

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨前議員金介壽日前才發表決戰新北市長參選宣言，指侯友宜與他是「警察」與「罪犯」的對決；今天再以「「三億警長」、「101包租公」質疑侯友宜買地、蓋樓錢從哪裡來的廣告，呼籲侯友宜給一個誠實的交代、合理的說法。

侯友宜以「惡意的抹黑」回應，指這是舊聞，真有問題，早被查了，「你看我侯友宜，像是一個貪污的人嗎？」他說，選舉用這樣的手段，讓人深惡痛絕，更指台灣的選舉文化，有時候是祖宗八代亂說一通，其實不用理，根本沒什麼事。

金介壽在文中指出，侯友宜是坐擁101間套房的「大房東」，將套房出租的文化大學學生，在民國100年7月以前，每間租金一年平均11萬元，扣除相關成本，一年淨收近900萬餘元；但100年8月起，侯友宜與妻子任美鈴將整棟大樓出租給文化大學，租期15年，每年租金增加5％，相當於每年坐領1575萬元租金，直到去年底，年租金已經漲到2110餘萬元。

而文化大學基於成本考量，將不到5坪、兩人一間的套房，改成四人房，年租金從11萬元漲到14萬元，學生4人共處5坪的空間，淪為蟻居族；金介壽質疑，大學生成了提款機，而學校就算把宿舍全租出去，總收入還不到1500萬元，還要支付其他費用，文化大學為什麼要簽「賠錢」合約？

金介壽提出，侯友宜有高民調，但未曾參選，未來若代表國民黨批上戰袍，將面對民進黨更嚴峻百倍的「檢驗」，呼籲吳敦義、朱立倫正視一都保衛戰的關鍵問題，也要侯友宜給社會大眾和文化學生一個交代、合理的說法。