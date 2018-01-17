林俊憲「吉」了 爆料鄉民收到筆錄通知書

2018-01-17 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕立法院9日審議《勞基法》，網友Silvemy在PTT上爆料，稱立委林俊憲竟然在開會時以平板電腦收看影片，對此，林俊憲表示一定會提告，而今（17）日爆料網友稱已經收到刑事警察局筆錄通知，案由為「妨害名譽案」，並說「有發祭品文的鄉民可以兌現惹，雞排記得多算我一份嘿」。

網友Silvemy在爆料文中還指出，「聽說委員也順便吉了20多位，在他臉書留言涉及『人身攻擊』的網友」。其他網友則表示，「蔡英文被人身攻擊都沒告人了，一個立委就這樣？」、「不是言論自由嗎，幹嘛去刑事局做筆錄？」、「告不成啦浪費社會資源」，認為林俊憲氣度太小，「連官都在濫用司法資源」。

立法院9日開始不斷電處理《勞基法》部分修文修正草案，網友Silvemy爆料，民進黨立委林俊憲在議場內看電影，且電影疑似是盜版影片。對此，林俊憲稱，因為國民黨立委在講廢話，才開影片來看，並表示，「我錯了可以承認」，但不能抹黑他看盜版片。

林俊憲還說，他也不是在正式開會或是表決的時候看，他看影片的時間正式會議還沒開始，那時段的正式名稱是「廣泛討論」時間。廣泛討論並非必要程序；法案討論時，亦可不經廣泛討論。林認為網友已對他造成人身攻擊。但網友仍痛批，問題不在看的是正版還盜版，「而是上班為什麼可以看電影！」