中國遼寧艦北返 今午駛離我防空識別區

中國「遼寧號」航空母艦今日中午駛離我防空識別區，繼續向北航行，國軍全程監偵無異常。（法新社資料照）

2018-01-17 15:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國遼寧號航空母艦在今年1月4日、5日，自台海中線以西海域南下航行，在南海一帶停留半個月，國防部稍早表示，遼寧艦編隊在昨日凌晨進入我西南方空識別區，在台灣海峽中線以西航行，並在今日中午駛離我防空識別區，繼續向北航行。

國防部表示，對於遼寧號航行，國軍全程監偵與應處，該編隊通過台灣海峽期間，並無異常活動，籲請國人安心。