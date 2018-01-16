中市臨時會草草散會 民進黨團批藍營選舉操作

2018-01-16 15:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今天最後一天議程，在國民黨團的杯葛下，草草散會。民進黨團指責國民黨為了選舉不擇手段，犧牲市政、影響市民權益，市民同胞應該同聲譴責。

市議會民進黨團總召李天生表示，今天大會出席議員35人，已經超過半數，達到開會法定人數，卻遭國民黨議員強佔主席台，阻止開會，以致臨時會被迫散會，一事無成。

議員曾朝榮指出，臨時會是議長具名邀請議員開會，國民黨籍議員卻阻擾同黨籍議長主持會議，民代有不同意見，可以心平氣和地討論，不該用程序不合阻撓開會。

議員邱素貞也說，國民黨團議事運作都以選舉為考量，藍營議員甚至綁架自己陣營議長，阻礙預算審查，不顧市民福祉及市政建設，真是滑天下之大稽。議員何文海則指責國民黨議員沒有簽到，卻強佔主席台，根本是「來亂的」，而且「打臉議會、打臉議長」。

議員陳淑華議員批評，議會空轉，預算未過關，影響廣大市民權益及市政推動，市長林佳龍任內，國民黨不斷用資料不足和程序問題，百般阻撓，完全是政治操作，為達選舉目的，不擇手段，希望議長儘速召開臨時會，完成預算審查。

副總召賴佳微指出，總預算沒有通過，經費不能動支，市政空轉，「哪裡會沒有影響」，國民黨是模糊焦點，企圖抹黑、玉石俱焚，沒有把市民生計放在心裡，市民應該同聲譴責。