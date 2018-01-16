參加逢甲觀光夜市尾牙 江啟臣：要讓台中經濟再啟程

2018-01-16 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣中午參加逢甲觀光夜市管理委員會大會暨尾牙活動，他表示，近日走訪各大市場，大家都反映希望生意更好做，經濟民生才是民眾最關心的事情，逢甲商圈對台灣、對台中都是很重要的商圈，每年上百億產值，上千萬觀光客，不希望看到業績滑落，希望看到成長，需要他做任何事一定全力以赴，祝大家2018一路發。

逢甲夜市是台中知名商圈，國內外觀光客眾多，近日卻受國內景氣不佳、觀光客衰退等複合因素衝擊，人潮雖多，成長卻不若以往，周邊原本興盛的旅館業也遭逢住宿率的挑戰，攤商紛紛希望無論是中央或市府在觀光政策及提昇經濟民生上，要有更積極的作為。

江啟臣直言要提升經濟民生，中央與地方觀光方向要更明確，逢甲商圈機能完整，豐富多元，食衣住行一應俱全，很多風行全國的特色小食都是從逢甲商圈風行全國，本身體質良好，會遇到挑戰，根本原因還是外部經濟與觀光大環境因素，包括低薪影響整體消費意願，外來觀光客吸引成效有限，導致客源下降等。

江啟臣宣示，未來若主掌市政，將全力改善經濟結構，讓台中經濟再啟程，並利用自己APEC經貿交流國際經驗，以「開放台中」的核心概念，全方位打開兩岸、港澳、日韓、東南亞觀光大門，「從根本面做起，讓國內市民有錢，國際旅客有人」，以逢甲商圈本身優秀健全的吸引力，自然能再現觀光榮景！