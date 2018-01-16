王炳忠指中國不能「坐等統一」 反遭網友罵爆！

2018-01-16 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕新黨青年軍王炳忠日前清晨住家遭檢調突襲搜索，引發軒然大波。中國官媒《環球時報》今也刊出王的專訪文章「王炳忠：坐等統一心態或被台獨利用」，批踢踢鄉民見狀直呼，「台灣太自由，才會容忍這種言論」。

文中提及，王炳忠表示，部分中國青年，在統獨問題尚未明朗時，會被台灣社會表象迷惑，被台獨「錯誤的觀念」影響，甚至同情起「台獨」，其中應與「台獨在島內試圖壟斷關於台灣的話語權」，以及台獨與西方民主、人權結合，使年輕中國人易與嚮往西方價值連結有關。

王炳忠指出，除抱持同情心態，中國另有一批「坐視台獨」者，認為兩岸終歸統一，無須理會台獨聲浪，反倒會讓壯大台獨聲勢。王提到，唯有建立兩岸統一論述，才能真正「從實力到思想」均戰勝「台獨」，否則會繼續被分裂勢力挑撥。

王炳忠說，要避免「癌細胞」（應指放任台獨）滋生，就得要付諸行動。王以「1219事件」（即遭檢調搜索還開直播）為例，當時許多中國網友「支持新黨」，便是其所言之「行動」。王也企圖透過網路「聲量」，感染待在台灣的「愛國者」們，形成另類民意基礎。

這篇文章內容，也被轉載至批踢踢八卦板。網友直言，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「翻譯：祖國快幫我加薪」」、「台灣太自由，才會容忍這種言論」、「那你現在就給我滾過去歸化啊」、「游回去！」、「這種算內亂外患還是通敵」、「跟敵人同仇敵愾，真的是台灣的可悲」。