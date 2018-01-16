選新北或當閣揆？命理專家推算花媽八字預言...

知名命理專家曼樺以陳菊八字推算，她不適合挑戰新北，但要成為「花揆」也不無可能。（記者張忠義攝）

2018-01-16 12:57

〔記者張忠義／高雄報導〕今年即將卸下高雄市長之職的陳菊，下一步動向頗受各界矚目，雖然黨內有聲音，勸進花媽選新北市長或是取代賴清德接掌閣揆，對此，知名命理專家曼樺以陳菊八字推算，她不適合挑戰新北，但要成為「花揆」也不無可能。

曼樺老師分析，陳菊民國39年6月10日出生，以八字來看不會脫離政治，八字用神喜歡木火，高雄是她的福地，目前在走戊子大運，土來剋水，氣勢仍然強大，不過這幾年身體元神影響很大，一定要先把身體顧好，做什麼事才會好。

賴揆選新北市長當選機率高

至於總統大位，多人想上，卻有人不想下，雖然運勢已屆，但除非花朵配菜，才有相輔相成可能，行政院長賴清德，若他不想繼續當「賴揆」，而是選新北市長的話，當選的機率也蠻高。

柯P有機會連任台北市長

台北市長柯文哲運勢，她則認為，柯從2016年就開始走大運，而且運勢常旺，如果他再選北市長，還是很有機會再連任，下次更有希望角逐總統大位。

曼樺每年出版新一年度的運程書，在今年新書《戊戌狗2018年運程》中，教讀者如何利用戊戌狗年九宮飛星的風水佈局，如何善用自己的生肖和流年運程，行好運，創財道，招來好桃花，讓您在戊戌狗年趨吉避凶、化煞開運迎接好旺年!

她表示，年中（農曆5至8月）運勢不利於台灣，政治上面會有許多紛擾，經濟面也不好，中南部要注意天然災害，包括演藝圈可能也會有不堪入目的緋聞傳出，建議大家小心減少投資及口舌是非。

她說，台灣年底（農曆9至12月）會開始轉運，景氣會開始回升，預料房市會下跌，2019年後會再漲。