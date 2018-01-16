民進黨南市長初選6將爭鳴 誰才是國王人馬

王定宇臉書有他跟前台南縣長陳唐山合照。（擷自臉書）

2018-01-16 12:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨縣市長初選作業已起跑，定於3月5日至9日進行民調，台南市長參選人把握「最後關鍵」的90多天加勁宣傳，在媒體民調暫居領先群的立委黃偉哲，有賴系擁護打出「信賴選哲」口號，陳亭妃有曾為小英總統助選的強棒文宣團隊操刀，亮眼上架「新台南．新市長」主視覺，其他參選人亦不遑多讓，各盡巧思拉抬人氣。

黃偉哲首支競選CF短片，訴求「光明與真理」，連日來造勢場合，不僅過去曾為賴清德競選班底為他輔選，賴清德滴系子弟兵或親賴議員也都公開露臉站一起，雖然賴本尊保持中立立場，但看在外人眼裡，仍不免多分想像空間。

陳亭妃各區後援會也不乏過去是賴的競選後援會成員，其競選步調策略，從有溫度的形象短片、行動政府、「台南起妃、幸福鐵馬行」單車環行大台南，到新上架的民調宣傳，掌握時機呼應主題非常突出，不難看出強大組織力，相傳有曾為阿扁、小英及柯文哲競選獻策的文宣高手操刀助陣。

黃偉哲與陳亭妃選情被外界形容「新系與正國會對決 」，其他參選人也不遑多讓選擇有利戰鬥方位，民進黨南市黨部主委顏純左強調市政無縫接軌，傳承賴清德清明政治，不錯過跟有聲望的政治名人加持；而不同於其他參選人「搶賴攻版面」，立委參選人王定宇與葉宜津則主訴求「與市民作伙」「全民支持」為競選文宣調性，葉宜津還搶頭香領表登記，王定宇連辦多場紙風車劇團下鄉巡演；前民進黨副秘書長李俊毅走「大炮路線」火力四射，炮轟對手競選經費敢不敢公布，批賴但是維持「尊英立場」。