2枚可炸毀三峽大壩... 學者籲台灣部署千枚中程飛彈

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲指出，面對中國軍機繞台和M503航線的舉動，台灣應優先部署1000枚中程飛彈，兩枚就可炸掉三峽大壩。圖為雄風三型飛彈。（資料照，記者劉信德攝）

2018-01-14 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣北社13日舉行演講活動，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲出席時以「安全的總合：台灣應善用戰略機遇－從m503談起」為題演講。他認為面對中國軍機繞台和M503航線的舉動，台灣應朝「國防經濟」的方向發展，必須有正確的投資，例如優先部署1000枚中程飛彈，兩枚就可炸掉三峽大壩。

據《民報》報導，蘇紫雲說，一艘功能陽春的巡防艦要價高達300億，滿油滿彈滿人的戰備成本更達500億元，但中程飛彈一枚3000萬，光是300億就差不多可以買1000枚中程飛彈了，而這些數量的飛彈可以封鎖中國30多個機場，讓對方的登陸部隊無法行動。

蘇紫雲進一步表示，1000枚飛彈用貨櫃車改裝的載具載著到處走即可。現場有民眾好奇詢問，炸掉三峽水壩需要幾枚飛彈？蘇紫雲指出兩枚應該就夠了，但他強調部署飛彈是防禦性質，而且水壩在戰爭法裡是民用目標，並非軍事正當目標。

蘇紫雲還說，目前大家都想要F-35，但也可以考慮用600枚單價4000萬的「陸劍二」替代，搭配單價5000萬共250座的載具，總共315億，差不多是20架F-35價格。蘇紫雲總結地說，對台灣來說飛彈的防衛力比戰機或巡防艦更好。