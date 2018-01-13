資深民進黨擬參選人改披黃衫 時力被指挖牆腳

2018-01-13 16:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代力量布局地方議員選舉，徵召前民進黨籍市議員參選人的西區吉龍里長李國禎，擔任中西區服務處主任，今天黨團總召徐永明為他披上黃衫、共同為服務處揭牌，被外界認為時力挖民進黨牆角，徐強調「李國禎是棟樑，別人不識貨，是時力天上掉下的禮物！」

42歲的李國禎民進黨齡20年，擔任立委黃國書服務處主任也20年，從5屆議員到2屆立委，也準備接棒選議員，但去年初黃轉向支持同派系的黃守達，李國禎昨天說「我沒有任何背景，未加入時力前，議員選舉一直是自己努力勤走基層。」

李國禎在今年1月11日正式退出民進黨，他說，為民進黨付出很多「為何離開，只能說是緣份！」黃國書與主委曾朝榮有來關心，但現在大家好聚好散「對民進黨也沒什麼話說」而之前有懸掛許多與市長林佳龍合照的競選看板，他則說「市長有予給祝福與肯定，我仍是票投林佳龍也支持他！」

是否代表時力參選市議員，李國楨話說得保留「依黨的安排！」僅表示，選擇加入時力是有相同理念，會僅守「不忘初衷」持續服務基層，2018在時力重新出發。

民進黨市議員選舉採35歲青年條款，引起資深黨員反彈，加上最近勞基法修法問題，造成年輕人與勞團不滿，看在時力眼裡是布局議員選舉「天下掉下來的禮物」，徐永明說，時力廣納人才，資深政治人物加入帶領年輕人一起努力，相輔相成，目前會在全國54個選區推出參選人，六都、新竹等地，台中六個選區都會推派1人，將於下週20日黨慶公佈第一波至少20人的名單。

台中市中西區議員選舉選情激烈，應選3席，民進黨力保2席，李國禎出走後，仍有現任議員江肇國、前市長張溫鷹的女兒陳俞融等至少4人黨內初選。