全國最年輕議員轉換跑道 宣布參選羅東鎮長

2018-01-13 12:35

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉選出的縣議員薛呈懿，今天宣布以無黨籍身分參選下屆羅東鎮長，她意有所指地說，如果理念一致、做對的事，將與其他政黨保持合作空間。

羅東是宜蘭縣工商重鎮，也是縣內溪南地區生活圈，現任國民黨籍鎮長林姿妙兩屆任期即將屆滿，年底羅東鎮長選舉，國民黨縣議員陳鴻禧、吳秋齡在昨天完成黨內提名登記，本月底以民調決勝負，民進黨人選目前仍懸缺，民進黨宜蘭縣黨部說，徵召、跨黨合作都是選項，黨內縣長提名確定後就會明朗化。

羅東鎮長提名參選人，國民黨二選一，民進黨還舉棋不定，如今薛呈懿宣布參選，日後是否獲得綠營奧援或暗助？地方上傳言不斷，帶來不少想像空間，更為選情增添變數。

薛呈懿今天透過網路短片「薛呈懿給冬山的一封信」，公開表態「轉換跑道」，她說，自己住在冬山鄉群英村，一路在羅東成功國小、東光國中、羅東高中求學，生命中前20年歲月在羅東成長茁壯，有感溪南地區日漸式微，決定挺身而出，為了冬山未來，必須經營溪南地區，羅東則是牽動溪南地區整體發展的關鍵。

薛呈懿說，宜蘭縣溪北地區因為宜蘭市的發展與改變，有了新的生命力，反觀溪南一帶四處塞車、觀光衰退、青年北流，她有城鄉規劃專業背景，加上這些年的努力，為了溪南發展，義無反顧，決定參選羅東鎮長，勇敢出發。

薛呈懿3年前以25歲高票當選，成為當時全國最年輕的議員，在媒體、網路上曝光率高，是政壇上後起之秀。