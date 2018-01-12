不只「吉」發文鄉民 林俊憲：太過分的全都告

2018-01-12 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林俊憲因日前遭PTT鄉民質疑在議場內看影片，引發外界議論，昨他在上政論節目時更指出，鄉民可以批評他，但不能罵到他個人，除了要對貼文的人提告，「如果有太過分的」，也全部要提告。

立法院9日召開臨時會持續處理「勞基法修正草案」，PTT帳號為「Silvemy」的鄉民則在八卦板PO文，指議場內吵的火熱，林俊憲竟戴起耳機，旁若無人的在議場內看起電影。林俊憲當天也在臉書PO文，質疑帳號為「Silvemy」的網友「職業是不是藍營國會助理兼網軍？」還說「我會吉（告）你，我一定吉。」

10日時林俊憲再度於臉書上補充，指他看電影的當下正式會議還沒開始，那時段是「廣泛討論」時間，並非必要程序，且現場立委座位上多數也是空的，在場的立委們才會比較悠哉，看報、雜誌，滑手機，閉目養神，準備正式會議開始。林俊憲在11日晚間由TVBS播出的《少康戰情室》節目上更指出，鄉民可以批評他，在一例一休、公共政策上鄉民也可以罵他，但不能罵到他個人，或是對他人格侮辱，甚至是罵到家人，並強調「這我沒有辦法忍受，所以我說我要告，不是告貼這個影片的人而已，就是說你如果有太過分的，我全部提告」。

林俊憲在節目上也重申，當時是廣泛發言的時段，還沒有正式的討論法條，立委都會做自己的事情，並再次強調他當時看的是一個合法的OTT的網站，那裡面的影片都是合法的。