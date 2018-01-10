跨年晚會惹怒柯P引爆導火線 簡余晏請辭內幕曝光！

簡余晏昨傳出已向柯文哲提出口頭請辭。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-10 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕觀傳局長簡余晏昨傳出已向台北市長柯文哲提出口頭請辭，週刊報導，整件事情的導火線是柯文哲準備在跨年表演魔術秀，但卻因場控出包被硬生生的卡掉，這讓柯文哲無法接受，加上簡余晏在市府員工對首長評分滿意度調查3年都列末段班，柯文哲找蔡壁如去輔導簡，並探詢她職務調整的意願，這讓簡余晏心灰意冷，決定請辭。

《鏡週刊》報導，跨年夜當晚，本來北市府安排要讓柯文哲表演一段魔術秀，要讓柯文哲變出一朵玫瑰花給夫人陳佩琪，但這段表演卻因場控出包，被迫喊卡。知情人士透露，柯文哲在連假後的晨會立刻要求提出檢討報告，觀傳局主秘在報告時，指表演節目過長造成延宕，這讓柯文哲沒辦法接受，因為已經彩排兩次了，最後竟然還出包。

知情人士透露，跨年晚會的表演只是近因，真正讓簡余晏求去的原因是她認為，自己在前線打仗，身後卻一直被人射箭，她不只一次抱怨施政遭市府高層掣肘，雖然簡沒有直接點名蔡壁如，但府內都很清楚她指的市府高層是誰，間接印證蔡壁如與簡余晏不合的傳言。

對此，蔡壁如回應週刊，自己常被批評是柯文哲的分身，但很多時候無法多做解釋，都要無條件承擔，但如今不能讓外界認為這個團隊在內鬥，若別人認為這是兩個女人的戰爭，「我絕對會跳出來把話說清楚！」