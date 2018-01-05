監院調查報告 質疑兒少安置機構聘用制度不健全

2018-01-05 10:53

〔記者施曉光／台北報導〕監察院內政及少數民族委員會4日通過監委高鳳仙調查報告，該報告質疑衛福部在兒童、少年安置及教養機構工作人員適用勞基法之後，未健全聘用制度，導致機構人力長期不足，衍生諸多問題，對於機構的輔導管理、設置標準及評鑑制度也未臻健全完善，包括有3家被評鑑丁等仍繼續營業，且照顧人員時數規定違背母法規定，造成服務品質及兒少受照顧權益未獲確保，因此促請衛福部、勞動部檢討改善。

高鳳仙指出，民國103年至105年各年度寄養家庭數都不超過1400戶，由於數量有限，寄養家庭多只安置未滿2歲嬰幼兒，年滿2歲後通常就轉至安置機構，而根據監察院向安置機構數前5大的高雄市、屏東縣、桃園市、台南市及花蓮縣調閱相關資料顯示，這5個地方政府從104年到106年總共安置4736人，其中曾被換機構安置者高達22.1％，轉換三次以上者也達1％，多次轉換機構可能會對兒少人格發展及身心有不利影響。

高鳳仙並指出，至去年6月底止，國內兒少安置機構總計123家，總核定床位數5225床，但實際安置人數只有3310人，高達116家的實際安置人數低於核定床位數，根據機構人員表示，由於聘請不到生活輔導員及保育員，照顧人力不足，而無法足額收容。

高鳳仙表示，勞基法第84條之一明定兒少安置機構照顧人員工時，不受第32條「雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間1日不得超過12小時」限制，勞動部卻訂定「社會福利服務機構輔導員（含保育員、助理保育員）及監護工工作時間審核參考指引」，規定「勞工每日正常工作時間不得超過10小時；連同延長工作時間，一日不得超過12小時」，該指引被質疑違背勞基法。

調查報告建議勞動部應考量兒少安置機構的特殊性，對於「受雇主指揮監督」、「得自由利用」、「處於備勤狀態」等用語，作更明確具體解釋，以解決兒少安置機構照顧人員於待命及睡眠時間是否屬工作時間的相關爭議。