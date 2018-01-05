海空恫嚇！遼寧艦連3年南下 傳昨夜穿越台灣海峽

中國「遼寧號」航空母艦與數艘作戰艦昨天自駐地出發，我國國防部研判，該艦隊將進行「遠海長航」訓練，嚴密掌握其動態。（法新社資料照）

2018-01-05 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來動作頻頻，昨未經協商，就逕自宣布啟用「M503」雙向航路及「W121、W122、W123」3條銜接航路，引發我空防安全疑慮。昨天傍晚又傳出，中國「遼寧號」航空母艦與數艘作戰艦自駐地出發，我國國防部研判，該艦隊將進行「遠海長航」訓練，軍方嚴密掌握動態。媒體報導，遼寧艦深夜直接穿越台灣海峽，前往南海進行移地訓練，這也是遼寧艦連續第三年南下。

本報報導，軍方官員未進一步透露遼寧號動向，僅稱會嚴密掌握動態。遼寧艦過去接近我國周遭海域時，我方均派出軍機升空，軍艦也在周遭海域監控。

根據國防部去年底公佈的「106年國防軍力報告書」，遼寧號在2016年12月25日穿越宮古海峽，沿著我國東部防空識別區外海域，前往南海進行遠海長訓，並在去年1月11日自台灣海峽中線以西海域北返；隨後，遼寧號在去年7月1日自台灣海峽中線以西海域往南巡航，前往香港參加香港主權轉移20週年活動，7月12日循原路線北返。

《聯合報》報導，昨天各界一度研判遼寧號將穿越宮古海峽，自台灣東部海域南下，進行繞台，不過有軍方相關人士在深夜證實，遼寧艦直穿海峽中線以西的水道，並未繞台。

《三立新聞》報導，軍方掌握到情資，這次遼寧號不僅載機滿艦，還包括訓練人員，不排除進行海空聯訓，想恫嚇台灣。