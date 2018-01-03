反共義士范園焱去世 享壽83歲

范園焱在民國66年7月7日，開著機身號碼為3171的米格19偵察機，投奔自由。（圖擷取自空軍軍史館）

2018-01-03 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕《聯合新聞網》報導，反共義士范園焱在2017年12月17日過世，享壽83歲。出生於民國24年（1935年）的范園焱，在民國66年（1977年）開著米格19偵察機投奔台灣，明天上午國防部及空軍都會派員至台北市第二殯儀館致哀。

范園焱祖籍中國四川省永川縣，家世背景為勞動階級，他在民國43年（1954年）加入中國共產主義青年團，並於民國44年（1955年）成為解放軍空軍的一員，民國45年（1956年）進入河北省石家莊第4航校，並在民國49年（1960年）掛階解放軍空軍少尉，年底正式成為中國共產黨黨員。

范園焱在民國52年（1963年）至民國66年（1977年）在中國解放軍偵察2團服務，范經歷毛澤東所發起的所有迫害知青、顛倒倫理的活動，亦見友人受害其中，使其萌生對中國政權的反感，在民國63年（1974年），中國正由毛澤東發起批判林彪與孔子的活動，在當時的一場會議中，范園焱被官方認為言論不當，終止他的飛行勤務，使其決定投奔自由。

范園焱在民國66年（1977年）的7月7日，擔任解放軍空軍中隊長，開著機身號碼為3171的米格19偵察機，從福建省晉江機場啟程，來到台南機場投奔自由，並摒棄共產黨員身分，投誠中華民國空軍，獲得黃金4000兩賞金。

范園焱在民國78年（1989年）以空軍上校身分退伍，目前位於高雄市岡山區的空軍官校航空教育館，還在展示其當時所駕駛的偵察機，該機產於中國瀋陽飛機製造廠，配備2具RD-9B軸流式噴射發動機，時速最高可達1444公里，實際升限為1萬7190公尺，還有2門30公厘機砲，與1台航甲13-40型空用照相機。