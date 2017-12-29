綠營黨鞭：礦業法、空污法 列下會期優先法案

2017-12-29 11:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是立法院本會期最後一天，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，臨時會只有院會、沒有委員會，最長不會超過1月底，有幾個重大法案一定要處理，包括總預算、稅改、勞基法、農田水利會組織通則、監委人事同意權。

行政院長賴清德28日與民進黨立委便當會，討論臨時會期程，黨團總召柯建銘建議召開黨團與部會首長共識營，取得對重要法案策略性思考與共識，柯建銘轉述，賴清德說「很好」。此外，便當會也達成共識，立法院臨時會將處理107年度中央政府總預算案、勞動基準法修法、稅改、監委同意權與農田水利會組織通則修法等5大法案。至於外界關切的空污法、公司法與礦業法等重大法案，並未列入臨時會議程中。

柯建銘29日受訪說，空污法今天才可能付委（交付給委員會），國民黨反對開「臨時會」，希望要「延會」，但這是不可能的事情，延會的時間太短，也要朝野協商，朝野協商沒有結論還要一個月後才會表決，這個路是不通的，所以一定要臨時會。

至於外界關注攸關採礦權的「礦業法」和引發反空污大遊行的「空污法」，民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪說，臨時會只有20幾天，2月就是下個會期了，沒辦法處理這麼多法案。朝野政黨關注的這兩個法案，下會期列為最優先法案。

劉櫂豪也批評國民黨召委不排預算，最後才把所有的預算送出委員會，整個期程都耽擱，這些大家都看在眼裡。