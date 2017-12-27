護照案遭拔官 駐加國代表心寒大嘆：大石頭砸進家裡

2017-12-27 23:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部護照誤植美國機場案，外交部今天（27日）宣布懲處前後任領務局局長。領務局局長陳華玉扛責下台，也將前領務局局長、現任加拿大代表龔中誠調離現職，將回外交部擔任辦事。龔中誠今晚喊冤說，他離開領務局已1年多，在這期間毫無過問護照更新案如何執行、推動，突如其來的懲處像「一個大石頭砸進家裡」不可思議，不但不符比例，他也覺得「真的很心寒」！

龔中誠說明，他當初在領務局服務時，的確有研擬護照更新案，因為已經屆臨修訂改版時程，也因為許多人蛇集團偽造我國護照，要想辦法升級防偽功能。而去年交接給下任首長時，也提醒她一些方向，例如須注意內頁版權問題等事項。

但龔中誠離開領務局已1年多，他不滿地說，他在這期間毫無過問護照更新案如何執行、推動，更遑論印刷前的關卡，如果要付諸實行、印那麼多件，當然需要整體檢視、把關，但他這些過程他都不曉得，「怎麼青紅皂白各打五十大板、要我負一半責任？」

龔中誠說，突如其來的懲處像「一個大石頭砸進家裡」般不可思議，不符比例，讓他相當納悶。他也嘆道，他做公務員30幾年，替台灣尊嚴、國家利益在前線打拚，竟然在毫無溝通的狀況下，「用1年多前的事情說我有罪」，他「真的很心寒」」，更不知道該如何和加拿大政府說明為何換人。