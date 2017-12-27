慶富遭控欠2億工程款 害承包商面臨倒閉

週刊報導，慶富案持續延燒，日前遭法院查封的慶富大樓不僅積欠土地租金，還有工人將辦公室的桌椅搬出，疑似要轉手拍賣。（資料照，記者黃良傑攝）

2017-12-27 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導，慶富案持續延燒，日前遭法院查封的慶富大樓不僅積欠土地租金，還有工人將辦公室的桌椅搬出，疑似要轉手拍賣。慶富還用「以票換票」方式，積欠海巡署巡防艇22家承包商2億元貸款，但董事長陳慶男所開出支票全部跳票，害部分承包商面臨倒閉問題。

據《壹週刊》報導，一名陳姓包商透露，從5年前開始承攬慶富的巡防艇雜項工程，慶富卻在3年前開始出現延遲付款的情形，付款時間不斷延長，並改成使用開票支付，款項卻只支付一半，越欠越多。他還說，甚至有包商連一張支票都沒拿到，只拿到慶富一名楊姓女會計所列「內帳」的清單，而那名女會計現在也已經離職，不知道該如何拿到款項。

一名馬姓包商指出，慶富董事長的陳姓特助先前要求他從銀行領到的款項，匯到陳慶男的妻子陳盧昭霞在合作金庫的戶頭，再由陳慶男開立支票給付。他回想，「慶富這種做法根本是在洗錢」，事後慶富遭檢調搜索，來自陳慶男的1200萬支票，全部都跳票。馬姓包商說，慶富積欠巡防艇22家工程包商約2億多元，很多受害的包商，都是靠抵押房子和車子在過日子，希望政府能出面協助。

這22家承攬海巡署巡防艇工程的承包商，共參與13艘巡防艇建造，面臨慶富陳慶男跳票倒帳，已經組成自救會保障權益。