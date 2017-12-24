校歌「新中國的中堅」 習近平驚入師大附中徽章徵稿

2017-12-24 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學附屬高級中學，2018年、第71屆的校慶紀念品徽章徵選設計首獎，竟然內含中國領導人習近平的照片，以呼應校歌「新中國的中堅」等內容，但這項設計已由校方與原設計學生協調後撤除。

師大附中學生會於臉書上發表聲明指出，校慶紀念徽章係以學生設計後，經由眾人票選而出，首獎作品含有中國領導人習近平照片，據《蘋果》報導指出，校友認為學生此舉，是在諷刺校歌內容「新中國的中堅」等詞句早已過時，希望學校能更改校歌歌詞。

師大附中學生會對此表示，自此首獎問世以來，遭逢各界廣大批評聲浪，校方因此事涉及政治，一再下令將此設計撤銷，且加以習近平肖像權問題要求更動設計，學生會與徽章設計學生協調後決議，將徽章上習近平之容貌，更改為師大附中校徽。

設計學生指出，更改校徽設計的決定，是與學校內主任討論後的結果，並沒有「被更動」的情況，同意全權交由學生會做最後處理；校方則強調，若學生不滿校歌歌詞，日後尚有討論空間，但不樂見到「有心人士」加以渲染此事；另外，在協調過程中，怕學生產生誤解，因此以「建議」取代「施壓」學生會，並無強硬指示學生會撤除該徽章設計。

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師大附中學生會聲明全文