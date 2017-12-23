兩岸「四大戰」 學者：充滿肅殺的一年

2017-12-23 15:16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕今年為兩岸開放探親30週年，但有學者認為兩岸今年開啟了非傳統戰爭的四大戰「司法戰」、「外交戰」、「航行戰」及「經濟戰」，這一年是兩岸充滿肅殺、人民往來充滿恐懼的一年。

中華民國國際關係學會今舉辦「2017年國際暨兩岸情勢的回顧與展望」座談會，多名學者就世界各主要地區的政治、經濟等情勢，進行論述與探討，其中台大政治系教授左正東談及蔡政府執政後，過去一年來台灣、中國關係及局勢發展。

左正東表示，今年的兩岸關係可以「戰」來統括，今年兩岸是充滿肅殺的一年，兩岸人民往來更充滿恐懼。他列舉兩岸「四大戰」，分別為「司法戰」，代表事件為李明哲案；「外交戰」為我出席世界衛生大會受阻、巴拿馬與我斷交；「航行戰」為中國軍機、軍艦繞台；「經濟戰」則為「中客不來」。

左正東說，司法戰為李明哲被捕案以及周泓旭共諜案，與過去最大不同之處，是以前通常都是共諜鎮小江等具有解放軍背景者，但如今此二案不但逆轉兩岸曾開始的和解可能，且受影響的是一般個人，若是讀新聞恐被解釋為「蒐集資料」、交朋友被解讀為「發展組織」。

左正東說，緊接在司法戰而來的外交戰，則是我方今年不像去年得以出席世界衛生組織及巴拿馬與我斷交；尤其是後者，因巴拿馬與中華民國有百年邦交，這是中華民國外交史的重大挫敗與難以撫平的嚴重傷痕。

左正東表示，第三戰航行戰，則是中國解放軍戰機試圖突破第一島鏈。中共軍機、軍艦巡航，自7月以後次數趨於頻繁，且中共十九大之後仍發生4次共機繞行，可見兩岸關係未如蔡總統預期在19大後趨於和緩。

左正東表示，第四戰經濟戰，則是從蔡政府上台後即開始的「中客不來」。他說明，中客來台在2015年有333萬人次，過去兩年來每年減少60、70萬人次，而自由行部分，則是從2015年的132萬人次，減低到今年11月底止的96萬人次，這是自從SARS之後，台灣觀光人數首度負成長。