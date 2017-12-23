憂李明哲案 李淨瑜曾患厭食症 王麗萍：已好轉準備長期抗戰

2017-12-23 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲，遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，李明哲妻李凈瑜在宣判前赴中國並於宣判當天見到李明哲。李凈瑜友人、前立委王麗萍受訪表示，李凈瑜曾緊張到得到厭食症，但現已好轉，也做好長期抗戰準備。

據《蘋果日報》報導，前立委王麗萍接受訪問，談及李凈瑜近況。王麗萍稱，李明哲3月剛失蹤期間，是李凈瑜最緊張的時候，也因此患上厭食症。但在11月見到李明哲後，李凈瑜狀態已好轉，也做好心理準備應付長期抗戰。李淨瑜和友人未來會再赴聯合國追蹤李明哲案，繼續訴諸國際救援，並有信心認為能營救出李明哲。

王麗萍表示，李凈瑜通常是幕僚角色，不太有英雄感，但現在李淨瑜成為李明哲案主角，需在媒體和國際面前，捍衛台灣尊嚴。而11月時李凈瑜和李明哲只有幾分鐘見面時間，無法講一些兒女情長的話，但兩人認識已久，李淨瑜一見到李明哲便情緒激動，很多該講的話，如告訴李明哲他們的國際營救行動，以及做了哪些努力，李淨瑜都忘記說，所以「回來被我們臭罵」。

王麗萍說，過去跟中國簽訂的司法互助協定，遇到真正有狀況發生時，都是中國說了算，海基會很難使上力，但仍希望海基會能繼續爭取李淨瑜的探視權，往後才有處理李明哲保外就醫的機會。