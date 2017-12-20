台南代理市長李孟諺 衝刺拚市政成果

2017-12-20 11:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今日由代理市長李孟諺率領市府團隊，以「全力衝刺、幸福台南」為題，說明1年來的施政成果延續前市長、行政院長賴清德奠基發展，期勉市府團隊持續努力讓台南成為幸福城市。

李孟諺表示，台積電3奈米製程新廠今年確定落腳台南科學園區，為吸引更多優質企業投資台南，市府有一連串創新政策，除設立投資單一窗口，提供廠商全方位服務，協助解決相關投資問題外，並擴大成立投資會報，由市長親自主持，針對2億以上重大投資案進行列管定期開會，以實際行動，展現市府主動招商的積極態度。

李孟諺表示，治水經過多年努力，全市淹水情形已大幅減少，以 94年6月12日的豪雨為例，造成淹水面積18375公頃，對比今年海棠颱風淹水面積629公頃，淹水面積大幅減少。

此外，三爺溪應急工程治理亦有顯著成效，101年5月20日豪雨淹水面積1576公頃，103年8月12日豪雨淹水面積316公頃，105年9月26日梅姬颱風淹水面積344公頃，從數據顯示，淹水情形已逐年下降。

李孟諺以數據呈現台南觀光近年的大幅成長，不受中國遊客增減影影響，今年已經突破2200萬人次，旅宿住宿人口更從100年252萬人次，預估今年達到320萬人次。

李孟諺並宣示2018年市府的重要政策，包括啟動私幼公幼化、設立焚化爐底渣再利用磚造廠、PM 2.5紅色警戒改善30% 與年平均濃度改善17.5%的目標、擴大電動公車使用、新營設立創意產業中心等重要的規劃即將執行。

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